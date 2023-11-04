綠Van收掣不及 追撞城巴釀15傷

【本報訊】本周四晚上10時許，一輛往華貴邨的70號路線載客雙層城巴，沿香港仔隧道往香港仔方向行駛，當駛過收費廣場並等候駛入巴士站期間，尾隨一輛來往銅鑼灣及香港仔的4C路線載客專線小巴，司機懷疑收掣不及，小巴直撼撞城巴車尾。

救援人員接報趕至，證實城巴姓張（66歲）車長、專線小巴姓劉（64歲）司機，以及兩車共7男6女乘客（22至66歲）共15人受傷，他們分別報稱腰及頸痛。期間傷者坐在路旁等候，經救護員分流及初步敷治後，再由救護車分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院接受治理。

意外中，城巴車尾被撞至凹陷，小巴車頭擋風玻璃爆裂，執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。城巴發言人表示，當晚一輛往華貴方向的70號線城巴，被一輛專線小巴從後碰撞，巴士車尾損毀。城巴車長及一名巴士乘客於意外中受輕傷送院治理，城巴會全力配合調查。

貨車撞冧燈柱塞爆交通 另外，昨日上午10時許，兩輛貨車沿黃竹坑道往香港仔隧道方向行駛，當駛至近甄沾記大廈對開，有司機疑收掣不及釀兩車相撞，其中一車撞向路中石壆，並撞倒石壆上一支燈柱。意外中，兩名分別姓王（67歲）及姓陳（74歲）貨車司機俱沒有受傷，惟燈柱橫亘來回行車線阻礙交通，相關部門其後派員移走燈柱，期間交通十分擠塞，車輛大排長龍，直至現場清理完成後，交通始恢復正常。