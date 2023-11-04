車內盜竊 3周9犯案 拘 巴籍主腦 2黑漢

沿單車徑狩獵 鎖定目標扑窗洗劫 南亞兵團勾結本地不法分子組成單車賊黨，上月沿新界北區單車徑尋找停泊偏僻位置、內有貴重物品的車輛，鎖定「獵物」後即扑窗洗劫，再把贓物變賣或用盜取的信用卡狂碌「豪買」，短短3周內干犯至少9宗案件，共竊取總值約28萬元財物。執法部門經追查後，前日拘捕巴籍主腦及兩名本地骨幹成員，相信已瓦解該盜竊集團。

近期新界北區車內盜竊案頻生，賊人主要針對停泊路邊、咪錶位或多層停車場的車輛，並揀選較少閉路電視覆蓋的位置犯案，掠走現金、首飾和電子器材等財物。執法人員經翻查大量「天眼」片段、深入調查及情報分析後，鎖定一個活躍區內的車內盜竊集團，懷疑該賊夥與10月9日至10月29日，發生於元朗、大埔、上水及落馬洲的9宗案件有關，案中失物總值約28萬元，損失最高的受害人被盜去一隻20萬元的手錶。

變賣贓物 偷卡掃貨 人員掌握線索後，至本周四採取行動，分別於落馬洲及元朗拘捕3名男子，包括一名持有香港身份證、報稱無業的31歲巴基斯坦籍主腦，以及兩名39歲和29歲的本地骨幹成員，他們分別報稱任職地盤和運輸。據了解，3人疑有黑幫背景。行動中，人員檢獲疑犯犯案時穿着的衣物，以及他們使用的電動單車、螺絲批和手機。全部被捕人士俱已被扣留調查。

調查人員指出，涉案盜竊集團分工仔細，當中一人騎乘電動單車，沿元朗連接大埔的單車徑尋找犯案目標，其犯案地點範圍廣闊，但主要圍繞單車徑附近位置。假如發現車輛內有貴重物品，賊人便利用鐵錘等工具擊破車窗並搜掠一空。得逞後，兩名成員負責變賣贓物，並且使用偷來的信用卡購物。

執法部門提醒車主，切勿在車內擺放手錶及平板電腦等貴重財物，同時要避免把車輛停泊於僻靜路邊，應該選擇有完善保安的停車場。另外，車主可以考慮安裝一些動態偵測儀器，例如具備「長火」功能的行車記錄儀，以加強車輛保安。