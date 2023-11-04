醫健：醫健寶庫：癌症康復者小組運動班的好處

保持恒常運動對癌症康復者的好處眾多，包括改善身體骨骼肌肉狀況、強化體能，及緩和治療所引致的副作用。根據美國運動醫學學院的指引，癌症康復者在得到醫生許可後，建議每星期進行150分鐘中等強度心肺功能運動，另加兩天負重運動訓練。

一般來說，有教練指導的運動訓練模式可分為一對一或小組形式進行。綜合一些外國研究，無論參與哪一種形式的運動，其訓練效果相若。因此選擇適合自己的訓練模式比較重要。

儘管如此，根據一些臨床觀察及康復者意見回饋，有些康復者會稍為抗拒一對一形式的運動訓練。主要原因包括自己一個人運動比較沉悶沒趣，增加孤獨感；第二，面對教練的專業示範，過往少做運動的人或會懷疑自己能否做到像教練般的專業水平，久而久之做運動的動力或會因而減退。

小組運動班正能夠改善上述問題。由於有其他「同路人」一起做運動，如大家的表現相若，可減低挫敗感及提升投入感。此外，小組運動的形式亦為康復者提供互相分享有關治療資訊的平台，可彼此鼓勵及支持。這些元素正是小組運動班的好處及獨特之處。

不論選擇一對一或小組形式，只要有適當的運動鍛煉，訂立可達到的運動目標，都會對康復進度有所幫助。香港大學賽馬會癌症關護中心現推出一系列運動訓練支援計劃，如有興趣了解更多，可致電中心熱線3917 9606或掃描以下二維碼瀏覽中心網站。香港大學癌症綜合關護中心運動教練李蔚宜

香港大學李嘉誠醫學院