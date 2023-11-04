地址不見其店名 社交專頁無法瀏覽

捲入事件的三間處所

【本報訊】女悅醫美事件懷疑涉及無牌行醫，再度令人關注醫學美容的監管問題。本報記者昨日到衞生署新聞稿公布的地址，發現荔枝角青山道合興工業大廈6樓及永康街安泰工業大廈A座10樓均無「女悅醫美」，而後者為美容、手作及潮流集中地的共享工作空間。

疫後美容院多數共用空間 另外，社交媒體Facebook專頁「galsglam.beauty」及Instagram專頁「galsglam.beauty」均已被刪除無法瀏覽。據了解，本港美容業經歷新冠疫情後，不少美容院為節省租金，均會共用店舖或工作空間，美容公司會以分房的形式接待各自的顧客，故店舖的名稱多多，亦無固定地址，且與社交媒體的名字也不同，有美容師甚至會上門為顧客做美容、整眉及假睫毛等服務。

根據網上資料，可見涉事店舖是以米白色設計，有美容床、美容師櫈及美容儀器等，原本的專頁以「皇牌溶脂針」作招徠，並上載多張療程前後比對圖，聲稱是顧客成功見效變瘦的相片。除溶脂針外，亦有「眼袋埋線」、「鼻埋線」以及豐胸等療程。