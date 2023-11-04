消脂針感染增至15人 監管無能未吸教訓

與DR美容事件相似 通緝兩涉案女子 荔枝角美容院感染群組人數大增，衞生署衞生防護中心昨公布，懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組增至15名女子。執法部門本周三及周四先後拘捕兩名女負責人，消息指至少兩名涉案女子被通緝，包括26歲「女悅醫美」美容中心主任，疑曾為部分事主注射消脂針，但她非註冊醫生，涉無牌行醫。這宗懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組個案，與2012年轟動一時的DR醫療美容事件一死兩傷殘的案件部分相同，議員關注事隔多年再現醫療美容事故，促當局加強教育，而現時醫療器械無法例監管，政府應考慮納入監管。

除前日公布的5人外，中心透過個案追蹤聯絡了另外7名年齡介乎23至37歲的女子，她們曾到「女悅醫美」、「GALS GLAM BEAUTY 」或「GALS GLAM」位於荔枝角的2個處所接受聲稱消脂注射服務，她們於接受注射後出現皮疹、硬塊或膿腫。全部病人情況穩定。中心已就相關個案設立查詢熱線，截至昨午3時，中心共接獲7宗查詢，3名年齡介乎25至32歲的女子表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。中心再次呼籲曾於相關3個處所（見表）接受注射的人士，如出現病徵，應立即求醫及致電熱線。

議員倡加強市民教育 執法人員在行動中拘捕兩名分別27及36歲女子，涉嫌非法管有沒有註冊的藥劑製品以作銷售或分銷及非法管有第一部毒藥。其中27歲女子獲准保釋，明年2月報到。衞生防護中心呼籲，曾光顧「女悅醫美」及接受相關注射，或懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心，已設立查詢熱線接聽市民查詢。

議員林哲玄認為，不少市民「以為打支針消脂減肥好易接受」，惟其實必須有意識了解接受注射服務屬於醫療步驟，須先了解提供注射程序的人員名稱及資歷，若非醫護已屬於犯法，港府應加強對市民的教育。他又指，現時醫療器械無法例監管，政府應該加強監管。

議員陳凱欣亦認為，接受針劑注射為入侵性程序，屬醫療行為，須由合資格醫護負責，若負責注射的人員非合資格醫護，在現有規管下或已干犯無牌行醫罪。當局雖未有就「醫學美容」作針對性規管，惟大部分高風險程序而被置於醫療範疇的規管機制下作監管。要杜絕事件，除了在法例及規管架構上下工夫，更重要的是透過公眾教育，令消費者明白在非醫療處所，接受非醫療人員進行相關高風險程序的危險性；同時透過「放蛇」及接收舉報，打擊不法分子。

2012年DR醫學美容事件，3名接受療程的女顧客其後出現敗血性休克，最終一死兩傷殘，施針的女醫生麥允齡誤殺罪成被判監3年半，而DR集團創辦人周向榮被裁定誤殺罪成，周向榮經上訴後獲減刑至10年。

有消脂宣傳展示女性腰部的前後對比照。 周向榮 11年前的DR美容事件造成嚴重後果。 麥允齡