國際企業陸續離港 當局辯稱涉多方面因素

【本報訊】在落實《港區國安法》後，不少公司撤離香港，本港經濟一蹶不振。財經事務及庫務局局長許正宇昨出席電台節目時，被問及有企業續遷離香港，許稱相信涉及多方面因素，但強調香港對國際企業仍然具有吸引力，又指港府會按優次，接觸企業重點推介香港的政策，吸引企業回港設立總部。

強調具吸引力 將推稅務優惠 許正宇表示，近年國際對最低利得稅等設立標準，不鼓勵「空殼」方式設總部，而是要求企業在當地有實質經濟活動，在稅率相若之下，企業傾向考慮回到熟悉而業務為主的地方，而保險公司等企業對港府推出建議的遷冊制度反應良好。

許又指，數據顯示有大約1,000間企業的區域或全球總部設於香港，強調本港有一定的吸引力，《施政報告》提出發展「總部經濟」，基於看到有很大需求，例如不少內地企業希望業務國際化，香港能夠作為平台，並提供稅務優惠等。又指如果海外機構希望發展中國業務，香港屬「不二之選」，因為本港有最多了解內地情況的投資者及分析員等。

另外，股票市場方面，被問到能否改革買賣方式，如不一定以「一手」為單位購入港股。許正宇指，聽到有關市場聲音，從投資者角度，能以較低成本及參與度購入某隻股票，但從發行角度，要考慮投資者管理等問題，「供需」雙方有不同考慮。