美提制裁法案 港49官員上榜

包括法官檢控官 涉美資產恐凍結 美國國會跨黨派議員周四（2日）提出法案，要求檢視將49名港府官員、法官和檢控官列入制裁名單，包括律政司司長林定國、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤，以及終審法院首席法官張舉能等多名法官和裁判官。香港特區政府、外交部駐港公署等對此表示強烈譴責，而一旦被制裁，涉美資產或被凍結。

美議員指控削港自治人權 今次的《香港制裁法案》（Hong Kong Sanctions Act）由眾議院外交委員會印太小組主席金映玉領導提出，指北京利用《港區國安法》控制港人，華府須採取強而有力以及果斷的行動，支持熱愛自由的香港人，並向侵犯人權的官員追究責任。要求總統拜登在法案通過180天內，根據美國現行《全球馬格尼茨基人權問責法》、《2019年香港人權與民主法》、《香港自治法案》和《香港正常化總統行政命令》，檢視名單所列香港官員是否符合制裁條件。有份聯合提案的美國國會及行政當局中國委員會主席默克利指，北京和香港官員持續削弱香港的自治、自由和人權，美國須發出不會容忍的強烈訊息。至於名單所列人士除了林定國、區志光、蕭澤頤、張舉能，還包括港區國安法指定法官、高等法院原訟法庭法官杜麗冰，港區國安法指定法官、高等法院原訟法庭暫委法官胡雅文，刑事檢控專員楊美琪等人。

港府強烈譴責稱無懼威嚇 香港特區政府發言人強烈譴責美國議員妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員，對所謂制裁嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。又強烈敦促該等美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務；重申香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則。

外交部駐港公署對有關提案表示強烈不滿和堅決反對，指任何制裁、恐嚇都嚇不到包括香港人民在內的中國人民，奉勸美國個別無良政客認清事實，立即停止干預香港事務和中國內政，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

本港司法機構強烈譴責任何向法官和司法人員，施以不當壓力的企圖，是對香港法治、司法制度，法官和司法人員作公然和直接的侵犯。強調所有法官和司法人員，包括《港區國安法》下的指定法官，一直依法獨立行使審判權，繼續按司法誓言，堅定不移地履行職責，秉行公義，無懼任何威嚇。香港大律師公會以及香港律師會亦發聲明強烈譴責，其中大律師公會認為是不恰當地干預香港司法機構獨立運作，與法治精神背道而馳。

若有關人士一旦被制裁，被制裁人士的所有在美私人財產及利益，以及直接、間接持有50%或以上份額的在美或由美國人控制的合資財產及利益，均需要向財政部外國資產管制辦公室申報，並禁止美國人及企業，與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。

有美國議員提出法案，要求制裁49名港府官員、法官和檢控官。 美國議員提案要求檢視制裁名單