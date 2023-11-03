打僭建雷大雨小 申報制等於縱容

都說歷屆特區政府都是語言的巨人、行動的侏儒，絕非無的放矢。早前的世紀黑雨，意外揭發本港豪宅僭建成災，港府煞有介事聲稱將展開大規模巡查，言猶在耳，當局昨日隨即表明，容許輕微僭建個案作出申報，暫緩執法。此舉無異於變相縱容，令人失望。

高官當日揚言「犯法就係犯法」，擺出對僭建決不姑息的模樣，但所謂大規模巡查，並無訂下執法時間表，早被外界批評為做騷。不料上周發表的《施政報告》又提出，明年修訂《建築物條例》，將加大執法力度、簡化檢控程序及降低檢控門檻等。正當大家以為港府做齣好戲之際，發展局局長甯漢豪卻反其道而行，表示正研究暫不處理輕微僭建個案，例如加建冷氣簷篷架、旗杆等，允許業主申請登記僭建物，當局則會發出勸喻信。

很明顯，所謂發出勸喻信，即是代表政府「做咗嘢」，業主會否在時限內清拆關人個關，同縱容僭建並無分別，有人形容為變相合法化、特赦犯法業主，肯定沒有半點誇張。數字顯示，現時全港有近4萬張清拆令，過了60日限期仍未清拆僭建物，其中一萬張發出超過10年。業主闊佬懶理，政府輕輕放下，以致僭建問題積重難返。難為當局以為發出一封勸喻信，業主便會乖乖配合，這不是自欺欺人，這是虛應故事！

事實上，政府將非法變成合法，其來有自。地政總署對待權貴一直給予特權，例如有豪宅業主被揭霸地僭建泳池、網球場、大花園，署方不但沒有要求業主拆卸還原，還批出短期租約將之合法化，有個案一租便租了21年，令人側目。如今連輕微、小型僭建也容許申報了事，同高官口口聲聲「犯法就係犯法」，信誓旦旦修例加強打擊力度背道而馳，僭建亂象有沒有根治之期，還用問嗎？

尤其所謂的輕微僭建，幾乎區區皆見，隨時埋下極大的安全隱患。難道過去跌招牌、冧石屎、塌簷篷、墮窗框導致途人受傷甚至死亡的事例還少嗎？當局不嚴加執法保護市民安全，反而大安旨意縱容城市炸彈，簡直豈有此理。

無可否認，本港大小僭建個案實在太多，豪宅有豪宅僭建，平民有平民僭建，港府長年累月沒有認真執法，現在才驚覺問題嚴重、人手不足，惟有搞出申報制度大耍拖字訣，企圖蒙混過關。問題是，安全必須放在第一位，香港高樓大廈林立，舊樓比比皆是，要是有僭建物日久失修，墮下傷人，港府是否以為一紙勸喻信便可撇清不作為的責任？縱容僭建等同拿人命較飛，這豈是自詡積極有為的現屆政府，應有的施政態度？

遇事避難，拖拖拉拉，一直是特區高官施政特色，結果一再錯失時機，蹉跎歲月。來到今日由亂入治、由治及興，高官理應沒有不作為的道理，可惜到頭來還是令市民失望。連僭建問題也敷衍塞責，難度高得多的北部都會區發展大計，當局是否有魄力落實推行，委實令人疑問。