龍七公：鼓勵生育乏力 統籌架構欠奉

今年施政報告的焦點之一，是改變特區政府過往對生育問題的「不干預」態度，正式改行鼓勵生育政策。具體措施包括筆者有份提出的派發兩萬元現金津貼、讓擁有新生嬰兒的家庭加快申請公屋及居屋等資助房屋、在計算供樓利息或租金開支時可加碼扣稅、加強輔助生育服務及支援在職家庭育兒等，希望鼓勵更多港人生兒育女，挽救近年屢創新低的生育率，有助減慢人口老化和增加勞動力。

然而，不少市民認為有關措施仍遠遠不足，尤其是對於鼓勵中產家庭生育的力度。中產家庭大多不合資格申請公屋或居屋，亦未必能受惠於供樓利息或租金開支扣稅，兩萬元現金津貼只是聊勝於無，難以抵銷最「重皮」的子女教育及課外活動開支。

對於筆者建議增設子女教育開支扣稅，引入累進式子女免稅額，即是生得愈多，可扣減的金額就愈大，但至今未獲政府接納，不知是否擔心有關措施可能會被濫用，或是會令庫房稅收減少。亦有部分市民擔心，措施會否導致更多基層家庭為求加快上樓及領取更多津貼而「濫生」，加重政府的房屋及社福開支和納稅人的長遠負擔。

政出多門 不易協調 今年施政報告就不同的政策措施，提出制訂多個發展藍圖和行動綱領，增設相關的專責辦公室及專員職位，合共設定150項績效指標，但對於鼓勵港人生育，卻缺乏相關的藍圖、綱領或統籌、執行架構。現金津貼由入境處發放，稅務優惠由稅務局執行，房屋措施歸房屋局，其他支援措施分別由醫衞局、勞福局等負責。政出多門令人眼花繚亂，最後會由誰人負責統籌協調各項政策措施，以達致應有的成效呢？

此外，要改變部分年輕人對結婚及生育的態度，除了適切的政策和支援，有效的宣傳推動也至為重要。當年的家計會宣傳片及名曲《兩個就夠晒數》，不僅深入民心，甚至影響至今。現在政策已轉為鼓勵生育，但未見政府或家計會有類似的宣傳。不少人接觸到的，反而是「同樂運動會」的強大宣傳，但又不見政府作出宣傳，鞏固一夫一妻制的家庭價值觀。

有人提議成立一個鼓勵生育委員會，專責宣傳推動及統籌各個政策局同部門的相關措施。參考人口老化及少子化亦相當嚴重的日本、南韓等地，不僅成立了專責部門去鼓勵生育，還會推出種種資助及支援措施，去鼓勵國民拍拖結婚及生兒育女，緩解生育率過低的危機。

內地當局近年亦意識到少子化、遲婚化，以至部分年輕人對戀愛及婚姻問題的「躺平」文化，對中華民族及國家發展帶來的長遠威脅，措施包括鼓勵公私營機構，舉辦不同類型的拍拖及婚姻配對活動。特區政府對有關問題卻相對缺乏主動性、積極性及預視性，好像又要等到問題爆煲才補鑊。希望政府能急起直追，從速採取更多措施，支持年輕一代組織家庭及生兒育女，更好體現家庭價值觀。