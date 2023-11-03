笑看天下：中國對日本要丟掉幻想

《中日和平友好條約》締結45周年，條約以法律形式為中日這兩個鄰國確立了和平共處、世代友好嘅大方向，之不過兩國近年嘅現實交往，卻充滿矛盾和爭議，除了釣魚島問題，近排日本又喺南海主權插一腳。

上月中國海警船阻攔菲律賓補給船為仁愛礁「坐灘」嘅馬德雷山號登陸艦運送物資，雙方船隻兩度碰撞，美國不管真相一味維護菲國，指仁愛礁係菲律賓專屬經濟區。菲律賓有老美撐腰，連中國軍隊為阻止其船隻靠近捕魚區嘅「浮動屏障」，也斗膽派潛水員割斷，把中國嘅警告當唱歌。

一直唯美國馬首是瞻嘅日本，近日學老美對菲律賓伸出友誼之手！日本首相岸田文雄今日訪問菲律賓，據悉日本將會落實向菲律賓免費提供海岸監視雷達及小型警備艇，係日本政府首次應用今年4月設立、用於支援友軍嘅「政府安全保障能力強化支援」框架。除咗菲律賓，日本政府亦將馬來西亞、孟加拉及斐濟列入今年度嘅「政府安全保障能力強化支援」對象國。日本好學唔學，就係學足老美愛做架樑嘅德性！

呢，日菲兩國大有機會變「難兄難弟」，兩國將同意啟動「互惠准入協定」（RAA）嘅締約談判，令兩國軍事更方便合作；締約後，可迅速派遣部隊參加訓練。日本已與澳洲及英國締結RAA，菲律賓將成為正式啟動談判嘅第3個國家，亦係首個東盟國家。日美菲3國將會加強聯合訓練，事實上，日本海上自衞隊本月舉行共同訓練，亦首次有菲國海軍加入。可以肯定，美、日、菲今後必加強互動關係，菲律賓已為美國提供更多軍事基地，以增加印太嘅威懾力。中國要改善與日本嘅關係，恐怕係不切實際，還是要丟掉幻想，準備好獵槍！