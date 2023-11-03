冰鑑春秋：統一時間表由誰訂

哈馬斯海外領導人近日聲稱，中國大陸對哈馬斯突襲以色列的行動相當感興趣，考慮借鑑，未來或可對台灣進行類似攻擊。消息傳出，各方揶揄吐槽的評論紛至沓來。

理由很簡單，加薩與以色列直接相連，雙方僅隔一道圍牆，哈馬斯用火箭彈與動力飛行傘就可進行攻擊；兩岸相隔的卻是平均寬度180公里的台灣海峽，橫越困難度可想而知。何況哈馬斯目的是進行恐怖攻擊，目的是引起國際注意，既沒有佔領意圖，也不想求勝；解放軍若是進攻台灣，必然要派兵登陸佔領，兩種行動完全沒有任何可比性。

而中國軍事科學院前副院長何雷也表示：「中國是個大國，我們一貫主張和平，迫不得已才會進行自衞反擊，採取強硬或是武力手段，捍衞國家主權完整與統一。」他也說統一台灣沒有時間表，擦槍走火的責任，完全在台灣和外部干預勢力。何雷的這番話，竟被一些綠營人士譏嘲，認為中國根本不敢也不能攻擊台灣，只好用這種說詞為自己開脫。其實所謂沒有時間表，並非表示大陸已放棄統一，而是並不急着用武力進行，期待以和平且兩岸都能接受的方式來解決問題。事實上，對當前的大陸而言，與美國之間的競和，以及與國際間的交流合作，才是最重要的工作，台灣就是不要出亂子就好，其他都可以慢慢再說。

問題是在美國推波助瀾與台灣內部的政治紛擾下，如何確保台灣能夠不出亂子？拜民進黨多年來意識形態洗腦所賜，台灣年輕人對大陸的敵意愈來愈深，也由於多年的和平，讓許多人以為解放軍只會吹噓，根本沒有實力入侵。這樣的敵意與誤解，如果不能趕快導正，無形中將加速統一時間表的訂定，兩岸之間的悲劇，恐怕是不可避免。