激濁揚清：研製新核彈搞死亡實驗

美國國防部宣布將研製新一代重力核彈，最大爆炸當量36萬噸，威力較二戰時美軍投擲廣島的原子彈強20倍。美國研發大殺傷力武器不是新聞，會否又找無辜平民來做「死亡實驗」才值得各界擔心。

雖然五角大樓極力營造美方貌似迫不得已的模樣，搬出「基於正在改變的安全環境、潛在對手持續增加的威脅」來說事，惟地球上哪個國家最窮兵黷武，二戰以來直接或間接發動了至少600多場大大小小的戰爭，任何心智正常、眼睛雪亮者也知道答案。研發新型、重型殺傷力武器以收震懾對手之效，做法並無不可。問題是，美國太有實驗精神了，釀成的人類災難不勝枚舉，底子太花令人放心不下。

姑且當美軍在越戰期間使用橙劑真是出於除草目的，而不是想藉着含劇毒二噁英的物質，對游擊隊進行化學戰。之不過，二戰期間對日本所做過的好事又如何解釋呢？有「原子彈之父」之稱、曾參與曼哈頓計劃、研發出及後用於轟炸廣島及長崎之「大殺傷力武器」的奧本海默直言，廣島原子彈被用來「對付一個基本上已經被打敗的敵人」。換言之，日本吃上美國兩顆原子彈，完全是不必要的。不少歷史學家爭論原爆的道德爭議，卻忽略美國人為了能夠針對原子彈所造成的損害進行準確的評估所作出的努力。

美國不但發明原子彈，還要知道它的實際破壞力，於是選中了廣島和長崎，讓天空中的蘑菇雲，地面上的死傷枕藉，向一眾潛在對手作出最明確的實力說明。英國哲學家伯特蘭‧羅素說：「各國政府和民眾認識到核戰爭的災難這一任務已經基本完成。」他指軍事領袖們能夠領悟到「核戰爭是徒勞和自我毀滅」才至關重要。美國應聽聽羅素之言，不要埋頭埋腦研發新武器並以此進行實驗。