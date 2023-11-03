橫眉冷看：說是非者才是是非人

小學生吵架經常會創造出金句，其中一句經典是「閘住反彈冇回頭」。意思是對方的指摘非但不成立，更會反彈其身，來說是非者，才是是非人。近年，很多西方政客吃飽飯沒事幹，終日針對中國以至香港特區政府找碴，他們安插的罪狀一籮筐，說港府引入國安法不對，制止暴徒作亂也不對。對北京的批評則更甚，說北京在實施貿易保護主義，又肆意羅織罪名扣押異見者，最嚴重的，是指中國在新疆推行種族滅絕計劃。

上述種種批評，有的是誇大其詞，有的是向壁虛構，反倒同樣的問題，在西方世界卻是斑斑可考，論嚴重程度，遠勝於中港政府。2019年，香港爆發反修例風波，暴徒四出打砸，特區亂得不成樣子。當時不少西方政客越洋助威，將動亂場面說成是美麗風景線，還指摘香港執法者，不該鎮壓合法的示威活動。

這些批評話音剛落，2020年的美國總統選舉便引發出事端，大量民眾硬闖國會山莊，保安人員為控制場面，當場槍殺了一名示威者。執法者聲稱是依法行事，請問所依的是甚麼法？還不是國家安全法，但為甚麼香港制訂同樣的法例，卻被說成是惡法？

過去幾年，美國以及西方國家不斷對華實施禁運，好些地區不問情由，就將中國影音平台TikTok下架。2018年，華為集團時任副董事長孟晚舟過境加拿大，加國幾乎是以莫須有的罪名，就將她扣押了超過兩年。中國從沒有在新疆實施種族滅絕政策，反倒美國支持下的以色列，近日在加薩狂轟猛炸，大量巴勒斯坦人無辜慘死，華盛頓非但不予制止，還派上兩個航空母艦戰鬥群，趕去替以國助威。以此觀之，誰才是真正的是非人，難道還不清楚嗎！