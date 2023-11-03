龍吟虎嘯：以不再信美怕失機會

以色列之所以今次要不顧一切進攻加薩，徹底消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，是想一勞永逸解決猶太復國大業。自1948年開始，因為這個問題，以色列打了數場中東戰爭，也打了不少和巴勒斯坦、敍利亞、黎巴嫩等的大小仗。

雖然以色列屢勝，地盤擴大，但未能根本解決問題，巴勒斯坦加薩、敍利亞、黎巴嫩、也門、伊朗和阿拉伯國家、伊斯蘭世界的反抗力量也愈打愈厲害，以色列怎麼也沒想到，哈馬斯今次對它的打擊能夠如此巨大，沒想到自己固若金湯的「鐵穹」銅牆竟然被「落後武器」打破，自己的情報系統、美國的情報系統如此之廢。

讓以色列夢中驚醒的是，它眼睜睜看到這個世界確乎在百年大變局中，看到美國和西方的衰落，看到美國只顧自己，就算以色列和美國關係最鐵，乃一根臍帶、一藤之瓜，美國不想拋棄它也會「有心無力」。以色列看到了這些，加上過去數十年一切太順，極度膨脹的以色列，以為完全憑一己之力就能消滅哈馬斯、阿拉伯世界和全球反以色列力量，因此，它要抓住這個「危中有機」之時刻拚一鋪，「誰也攔不住」。

相比之下，美國想的更多。誰都知道，哈馬斯空前有力的突襲以色列成功，完全打亂了拜登政府的「全球戰略」，給老美帶來巨大的麻煩，加速在俄烏之戰中的失敗，會讓美國和中國的博弈更加無力，會讓中東燃起戰火，燒到歐洲，殃及美國。這個時候爆發巴以之戰對美國百害而無一利，若再任由以色列進攻加薩，更會把美國拖進比俄烏之戰更大更深的泥沼，讓美國成為世界公敵。

然而，美國已經管不住以色列了！這是它衰敗的真實寫照。為了保存顏面，只能夠捏着鼻子，硬着頭皮支持以色列，也只能夠盡一切之力甚至不惜參戰，幫以色列打贏這場戰爭，否則後果更加不堪設想！