坦言集：以軍重挫

如眾所料，以色列進侵加薩，陷於苦戰了。以軍公布只是死了16名成員，傷者多少沒說，以色列總理內塔尼亞胡誓言即使傷亡慘重，依然要堅持軍事行動。這樣公開表態，一是真的傷亡慘重，二是內部開始有異議。

以軍現時在加薩的行動，十分小心謹慎，集中於民居比較稀疏地區，卻仍然遭受打擊。以軍與哈馬斯組織的武力差距巨大，且有美軍參謀，吸收烏克蘭的教訓，尚且如此，今後進軍難度可見。

剛剛以軍二度空襲加薩最大的難民營，為的是要殺哈馬斯一名領導，結果死亡了百多名平民。以這樣的暴力，不惜殺死百多名平民，半數以上為孩童，就為了要殺害敵軍一名領導，何其殘酷，也何其低能懦弱。以軍屢引用舊約聖經例子來證明其行動，可舊約裏猶太的英雄哪有這樣無能，專欺婦孺呢？不過，以色列引用舊約的例子中，包括了對原居迦南之地的人民，在耶和華的指引下，要殺戮到雞犬不存。這種假宗教之名行暴虐侵略之事，或許便經舊約猶太祭師口身相傳，成為猶太民族的政治特性了。

以色列的殘酷，在國際上已引起公憤，民間示威，政府在國際反對，以色列快成喪家之犬。西方媒體開始披露以色列的暴行，聯合國稱之為戰爭罪行。面對群情洶湧，以色列悍然對抗國際指摘，繼續犯戰爭罪行。美國及西方沒法遏阻，政治上陷於極其被動。

下一步是戰爭加劇，死傷者眾，國際社會包括堅持有原則中立的中、俄，會不為所動嗎？即使中俄不動，阿拉伯及伊斯蘭教人民與組織會集體起義。也門胡塞武裝導彈炸以色列，黎巴嫩真主黨炮轟，很易由示警轉為全力空襲以色列本土，圍魏救趙，同時打垮內塔尼亞胡好戰政府的社會支持。武裝組織也可出敍利亞，推翻戈蘭高地的以軍佔領，與西岸佔領區民眾合作，提供武器，在西岸大起義，攻打以國的佔領軍，特別是驅逐當地猶太殖民者。

這便形成三大戰區：一是加薩主戰場，如哈馬斯所揚言，要將之變成以軍墳墓，也包括海上突破；二是真主黨與胡塞，用大量的導彈、無人機轟炸以色列，把戰火伸延至以國境內；三是西岸戈蘭高地起義反抗，牽制以軍的防守。

美國與西方已開始討論戰後的政治安排，這顯然是看到形勢不佳。但巴勒斯坦不立國，今次戰爭不會完結。