政情：長者曲解乘車優惠建議 葉劉：冇話終止
早前，有指2元乘車優惠會成為政府財政「無底深潭」，惹起社會熱烈討論。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀近日落區，期間就遇到唔少市民，特別係長者上前質問，點解要取消長者2元乘車優惠？
稱僅唔認同60歲係長者
葉劉尋日拍片澄清，指佢本人及所屬政黨絕對冇向政府提出取消長者2元乘車優惠。只係上屆政府喺2020年1月14日推出十大惠民措施，其中一項係擴大2元乘車優惠嘅對象，將受惠年齡下調至60歲，佢對此感到擔心，事關佢唔認同60歲就係長者，若降到60歲嘅可享用有關優惠，會令政府喺呢方面嘅開支增加一倍；況且，政府現時仍有公共交通津貼計劃，任何年齡人士都可以享用。
佢話作為議員，有理由要求政府交代如何處理有關財政開支，但唔等於主張政府取消長者2元嘅乘車優惠，亦唔相信政府會取消，希望大家唔好聽呢啲謠言，對佢哋產生誤會咁話。
唔單止葉劉淑儀，議員陳健波亦曾發聲，要求當局檢討長者2元乘車優惠，包括打擊濫用、限制乘搭嘅次數，政府需考慮是否長期補貼落去。更有聲音要求加價，建議由現時2元加至3元。
人人做記者
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