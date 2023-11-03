政情：長者曲解乘車優惠建議 葉劉：冇話終止

稱僅唔認同60歲係長者

葉劉尋日拍片澄清，指佢本人及所屬政黨絕對冇向政府提出取消長者2元乘車優惠。只係上屆政府喺2020年1月14日推出十大惠民措施，其中一項係擴大2元乘車優惠嘅對象，將受惠年齡下調至60歲，佢對此感到擔心，事關佢唔認同60歲就係長者，若降到60歲嘅可享用有關優惠，會令政府喺呢方面嘅開支增加一倍；況且，政府現時仍有公共交通津貼計劃，任何年齡人士都可以享用。