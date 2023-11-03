政情：虛幣平台劏羊牯 簡慧敏10問政府

虛擬資產平台JPEX涉嫌詐騙案引起軒然大波，立法會財經事務委員會早前開會，亦要求證監會主席去解畫，但會議時間始終有限，一眾委員問唔晒，議員簡慧敏（Carmen）近日去信委員會主席，提出10項問題，要求財經事務及庫務局局長許正宇同證監會解答。

JPEX事件牽連甚廣，截至上月底，執法部門共接獲2,599名受害人報案，涉及金額約15.8億元，而案件至今共有36人被捕。事件亦打擊港人投資虛擬資產嘅信心，再加上政府全面推動Web3.0，令市民擔心涉及類似嘅事件會愈爆愈多。

叫證監明確界定規管範圍 身兼銀行總法律顧問嘅Carmen喺信中提出10個問題，而每個問題亦下分數項細問，單係問題清單就寫滿5張A4紙。

10個問題，包話證監會為有關監管制度解說嘅全面同完整性、對「過渡期」內無牌平台嘅執法力度、現行對「過渡期」內無牌平台監管、從源頭打擊無牌平台營運同推動嘅可行性、當局檢討監管制度同加強監察工作嘅詳情、證監會加強情報搜集同增強信透明度嘅成效、有關「被當作獲發牌」安排嘅解說、證監會喺投資者教育方面嘅機制同成效、證監會對零售投資者教育工作嘅成效，最後就係問當局對於去中心化自治組織（DAO）嘅規管同埋為數字經濟立法嘅進程。

提及監管制度，Carmen直指證監會一直強調嘅「只規管持牌虛擬資產交易平台，無牌交易平台不在其監管範圍內，因此不受規管」嘅講法不盡不實，因為「無牌虛擬資產交易平台」唔喺證監會嘅規管範圍，唔代表不受其他執法部門如保安局及其轄下紀律部隊嘅規管。佢關注證監會解說時，如何做到更全面同更完整，例如明確界定「不在其規管範圍」嘅意思、清楚解釋無牌平台適用嘅罰則，唔好令外界覺得無牌平台「無王管」，影響公眾觀感，甚至國際金融中心嘅形象。

斥投委會純文字教育趕客 喺投資者教育方面，Carmen睇過投委會嘅網頁，發現虛擬資產嘅教育同推廣，幾乎都係以純文字方式進行。咁講，即係悶爆喇！佢問證監會會否採用情景同個案方式為本，善用插圖、短視頻、網絡直播等更生動有趣嘅方式進行傳播，增加內容嘅吸引力，令更多人樂於觀看學習。

Carmen話投委會網站雖有監管制度「懶人包」，但相關介紹做唔到簡單易明，有啲內容亦唔係一般散戶可以理解。佢問當局如何加強宣講、點樣更深入淺出咁向公眾介紹，散戶辨認有牌平台嘅方法。

見到呢封長信，唔知許正宇同證監會嚟緊嘅答案會唔會令Carmen滿意呢？

簡慧敏