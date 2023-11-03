要聞港聞

清水灣徘徊 拘3偷渡孟漢

【本報訊】昨日下午近5時半，有市民報案指西貢清水灣大坳門路2號一士多附近，有3名南亞裔男子在街上徘徊形迹可疑，懷疑他們是偷渡客。人員到場截獲該3名孟加拉籍男子，經調查後相信他們非法入境，遂將其拘捕並帶署扣查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc