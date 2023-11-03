清水灣徘徊 拘3偷渡孟漢

【本報訊】昨日下午近5時半，有市民報案指西貢清水灣大坳門路2號一士多附近，有3名南亞裔男子在街上徘徊形迹可疑，懷疑他們是偷渡客。人員到場截獲該3名孟加拉籍男子，經調查後相信他們非法入境，遂將其拘捕並帶署扣查。