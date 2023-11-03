可疑男遇查 搜屋檢毒210萬元

【本報訊】沙田區執法人員，早前根據線報及經調查後，於本周三晚上在新田圍邨一帶展開反毒品行動。期間，人員在一單位外，發現一名男子形迹可疑，遂上前截查，同時在其居住的單位內，檢獲共約1.5公斤懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑毒品包裝工具，檢獲的毒品總值約210萬元。執法人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓蔡（33歲）男子，他已被帶走扣留調查。