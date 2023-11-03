可疑男遇查 搜屋檢毒210萬元
【本報訊】沙田區執法人員，早前根據線報及經調查後，於本周三晚上在新田圍邨一帶展開反毒品行動。期間，人員在一單位外，發現一名男子形迹可疑，遂上前截查，同時在其居住的單位內，檢獲共約1.5公斤懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑毒品包裝工具，檢獲的毒品總值約210萬元。執法人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓蔡（33歲）男子，他已被帶走扣留調查。
觀塘搗毒窟拘4人
另外，觀塘區執法人員早前根據線報及經調查後，於本周三晚上10時，突擊搜查偉業街兩個單位，在其中一單位外發現一名男子形迹可疑，遂上前截查該名持香港身份證的26歲印度裔男子並搜查其居住單位。人員在該單位內，發現另外兩名本地男子及一名本地少女（17至26歲），並當場檢獲約580克懷疑可卡因、2,466克懷疑氯胺酮（K仔）、1,413克懷疑大麻及一批懷疑可作販運毒品工具，檢獲的毒品總值約229萬元。人員經初步調查後，該3男一女涉嫌「販毒」被捕，他們已被扣留調查。據悉，其中一名本地男子與被捕少女為情侶關係。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：