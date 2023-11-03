洋漢藏毒清關心慌 檢貨值540萬今提堂

海關人員於本周三，在香港國際機場替一名從德國經卡塔爾抵港外籍男旅客清關，因其神色慌張惹疑，最終在其攜帶的3個毛公仔內，檢獲總值540萬元的懷疑可卡因，隨即拘捕該名報稱學生的外籍青年，他已被控「販毒」罪，案件今日提堂。另外，執法人員在天水圍一物流倉，檢獲總值3,500萬元的懷疑可卡因，拘捕受僱提貨並把毒品轉運至工廈劏房儲存的司機。

香港海關機場科人員於本周三，揀選一名由德國慕尼黑、經卡塔爾多哈抵港的外籍男旅客清關，期間人員發現他神色有異，且行為表現緊張，加上其手提行李篋的X光影像可疑，遂開啟行李篋作詳細檢查，當中3個毛公仔玩具有重新封口痕迹，內藏的粒狀物體呈可卡因反應。關員遂𠝹開毛公仔搜查，結果檢獲188粒、重約4.4公斤、價值約540萬元的懷疑可卡因。

該名報稱學生的21歲男旅客被捕，其後被控以一項「販運危險藥物」罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。海關表示，疑犯留港一周期間，會居於尖沙咀一間酒店，他聲稱沒有收取任何酬勞，毛公仔會用作禮物送贈朋友。海關正追查毒品來源及在港的接頭人，不排除有更多人被捕。

天水圍物流倉起3500萬元可卡因 另外，執法部門於本周二展開反毒品行動，搗破一個販毒集團位於天水圍廈村路的毒品儲存倉，並以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名姓張（36歲）本地男子，同時在墊褥內檢獲104包、近28公斤重的懷疑可卡因，市值約3,500萬元。

人員指出，該批毒品被收藏於家庭用品貨物中，以魚目混珠方式經船運途徑，避過關口檢查偷運抵港，並儲存於一個物流貨倉，同時僱用被捕的貨車司機，把毒品運送至牛頭角勵業街一工廈劏房，被捕男子其後獲准保釋候查，須於11月下旬向執法部門報到。據了解，被捕男子在平台按單取貨，聲稱不知道貨物內是甚麼物品，初步相信涉案毒品未流出市面，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

被捕外籍男子