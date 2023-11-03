商場偷拍裙底 拘21歲色狼

【本報訊】執法部門於上周三（10月25日）接獲一名18歲女子報案，她表示在當日清晨約7時，於將軍澳翠林商場扶手電梯，懷疑被一名男子偷拍裙底。

執法人員經初步調查後，於前日下午2時許展開拘捕行動，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，在區內拘捕一名姓雷（21歲）男子，他已被帶走扣留調查。