要聞港聞

商場偷拍裙底 拘21歲色狼

【本報訊】執法部門於上周三（10月25日）接獲一名18歲女子報案，她表示在當日清晨約7時，於將軍澳翠林商場扶手電梯，懷疑被一名男子偷拍裙底。
執法人員經初步調查後，於前日下午2時許展開拘捕行動，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，在區內拘捕一名姓雷（21歲）男子，他已被帶走扣留調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc