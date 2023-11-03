文錦渡截入境貨車 檢3.4噸走私大閘蟹
【本報訊】海關聯同食安中心本周二（10月31日）於文錦渡管制站進行聯合行動，檢獲約3.4噸懷疑走私大閘蟹，估計市值約230萬元，案件仍在調查中。
市值230萬 司機助查
海關人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在貨車上已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹。檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物售賣許可證的條款規定。行動中，一名49歲男貨車司機正協助調查。
海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可罰款200萬元及監禁7年。另外，業界人士必須注意，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解，在未有登記的情況下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可罰款5萬元及監禁6個月。海關再次提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應該光顧信譽良好，以及領有食環署簽發許可證的商戶。
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