文錦渡截入境貨車 檢3.4噸走私大閘蟹

海關人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在貨車上已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹。檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物售賣許可證的條款規定。行動中，一名49歲男貨車司機正協助調查。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可罰款200萬元及監禁7年。另外，業界人士必須注意，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解，在未有登記的情況下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可罰款5萬元及監禁6個月。海關再次提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應該光顧信譽良好，以及領有食環署簽發許可證的商戶。