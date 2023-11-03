叫囂辱罵阻抄牌 黑漢落網

【本報訊】本周二（10月31日）下午4時許，執法人員於元朗西裕街採取打擊違例泊車行動，期間在一食肆外進行票控時，有3名男子表示不滿，不斷叫囂及辱罵人員，另有一名男同黨在旁用手機拍攝錄影。人員要求各人出示身份證明文件作調查和記錄，惟對方情緒激動且拒絕合作，人員作出警告及搜查後，最後驅散他們。執法部門經進一步調查後，至前晚約9時，以涉嫌「阻礙警務人員執行職務」，於同區拘捕一名姓張（43歲）男子。

執法部門正追緝其餘3名涉案男子，他們俱與被捕的張男疑屬同一黑幫成員。至昨日傍晚約6時，人員把黑布蒙頭、雙手鎖上手銬的張男，押返天水圍天瑞邨的住所搜屋，在逗留不足半小時後離去，惟暫時並無進一步發現。

質疑選擇性執法 網上流傳一段「抄牌」過程影片，顯示其中一名身穿白衣的違泊司機，質疑人員選擇性執法，並且破口大罵：「淨係抄我，我邊度得罪你啊！」而同場男友人亦起哄幫腔。在場人員見他們情緒失控，表明懷疑有人吸食藥物，遂向他們作出搜查，期間各男子繼續粗言穢語，甚至挑釁人員「隻揪」。執法部門其後派員持盾牌增援，雙方再爭論擾攘多時，影片至此結束。