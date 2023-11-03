斷正棄車逃 偷油雙賊虛報座駕被盜

新界北重災 貨車業界嚴陣以待 本港油價長期高企，目前每公升柴油價格約22.9元，即使有油卡、車隊卡等折扣優惠，要入滿油缸容積400公升的貨櫃車，動輒需要花費近8,000元。鑑於燃油價格不菲，部分賊匪懷疑窺準「商機」，近期趁夜四出犯案，將路邊停泊的貨車視為「獵物」，企圖靠偷油轉賣「無本生利」，其中在前日凌晨時分，更有賊人在青衣犯案時斷正，事敗後棄車逃走，最終有兩名男子被捕。據了解，偷油案目前主要集中於新界北區，個別受害車輛甚至被「榨乾榨盡」，油箱清空，情況已引起貨車業界高度戒備。

前日凌晨零時許，一名52歲中型貨車司機將車停在青衣青高路休息期間，發現一輛輕型貨車突然駛至並停在其座駕前方，對方司機其後落車，悄悄走近該中型貨車油箱位置，並打開油蓋企圖偷油，事主立即喝止並報案，偷油賊見事敗遂棄車逃去。執法人員接報到場，檢查該輛輕型貨車後，檢獲油管、電動油泵、兩個塑膠油箱及約150公升柴油。

「偷到一滴油都無」 人員經深入調查後，同日在青衣區拘捕兩名分別25及29歲男子，涉嫌「車內盜竊」及「誤導警務人員」。案情顯示，他們在較早前報案，指本應停泊於大嶼山東涌的輕型貨車下落不明，懷疑被人盜去，人員經調查後，懷疑報案人蓄意提供虛假資料，他們現正被扣留調查。

偷油賊頻頻出手，震驚整個貨車業界，網上流傳多段疑似業內人士的錄音，指全港多區近日有不少貨車遭偷油，地點遍布元朗、流浮山等多處，當中屯門更有車輛被「偷到一滴油都無」，呼籲同行泊車後要鎖好油箱蓋，以免賊人有機可乘。此外，前日早上約11時，大埔工業邨亦發生懷疑偷油事件，一名拖頭司機在大發街報案，指他將車輛停泊在上址一星期後，取車時發現油缸活門打開，鎖頭不翼而飛，全車重量離奇變輕，懷疑被人偷油。執法部門經初步調查後，暫時列作「雜項」跟進。