涉7案偽造口供 警員申索文件

【本報訊】男警涉嫌在7宗刑事案件中偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究，以及教導被捕人兒子欺騙警方指被捕人在葵涌醫院留醫等，被控7項公職人員行為失當罪。案件昨於區院再訊。由於辯方申請索取進一步文件，而控方需時考慮是否披露，法庭將案再押後至11月14日提訊，被告續准保釋。

包括謊稱受害人不追究

涉案被告胡兆俊，24歲，控罪書沒寫報稱職業。他被控7項公職人員行為失當罪，控罪指，被告在2019年12月3日至2020年9月18日期間，無合理辯解或理由故意作出不當行為。案情指，被告在一宗盜竊案中，指示被捕人兒子欺騙警方指被捕人在葵涌醫院留醫，又向被捕人兒子訛稱，被盜店舖百佳超市願意和解以獲得全數賠償，及向屈臣氏集團職員訛稱，已以警司警誡方式處理被捕人。被告又在調查報告中訛稱證人已確認百佳不會追究被捕人，偽造證人口供，以及向總督察訛稱被捕人在葵涌醫院留醫、證人已錄取口供及百佳不作追究。