涉不雅片威脅女子 警員停職准保 12‧8再訊

28歲警員被指於休班期間威脅一名同齡女子，聲稱會在網上平台發布其不雅影片，該女子最終於今年7月31日報案。經執法部門深入調查後，最終拘捕該名休班警，並落案起訴一項未經同意下威脅發布私密影像罪，該警員現時亦被停職。案件昨於屯門裁判法院首次提訊，辯方申請暫毋須答辯，等待索取文件及提供法律意見。裁判官最終將案件押後至12月8日再訊，期間被告獲准以2,000元現金保釋，並須居於報稱地址、不得離港、每周一天往警署報到，及不得接觸控方證人。

被告謝朗傑於控罪書報稱為警員，被控一項未經同意下威脅發布私密影像罪。控罪指他於2023年4月11日，在港威脅會發布Ｘ的私密影像，而在作出該項威脅時，被告的意圖是該項威脅致使Ｘ受到侮辱、驚嚇或困擾；或知道或罔顧該項威脅是否會（或相當可能會）致使Ｘ受到侮辱、驚嚇或困擾。被告亦不理會Ｘ沒有或是否對該項威脅會作出的發布給予同意。

警隊今年屢爆盜竊襲擊醜聞 警員涉及各種罪行過往時有發生。今年7月26日下午5時許，執法部門接獲屯門屯隆街2號一店舖職員報案，指懷疑一名女子從上址盜去一些總值約160元的貨物。人員接報到場，經初步調查，40歲黎姓女子最終被捕。黎其後被控一項「盜竊」罪，案件已於上月26於屯門裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，並押後至12月7日再訊，以等待辯方索取文件及提供法律意見。被捕人為一名休班警務人員，已被停職。

今年4月6日，執法部門接獲一名18歲女子報案，指她於同日在牛頭角港鐵啟德站附近疑被一名男子襲擊。人員經深入調查及徵詢法律意見後，於今年8月拘捕37歲劉姓男子，並落案起訴一項「普通襲擊」罪。

案件早前於觀塘裁判法院提堂，被告否認控罪，將於明年1月23日開審。該名男子為一名休班警務人員，已被停職。案件編號：TMCC 2436/2023