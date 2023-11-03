10月雨量是正常值4倍 有紀錄以來第5高

【本報訊】本港上月初受颱風「小犬」吹襲，期間暴雨警告維持超過21小時，懸掛8號及9號熱帶氣旋警告信號的兩日期間，部分地區錄得超過600毫米雨量。天文台指本港上月異常多雲及多雨，平均雲量是有紀錄以來10月份的第二高，總雨量是正常值4倍以上，而平均溫度亦較正常值高0.7度，是有紀錄以來10月份的其中一個第四高。

天文台表示，由於華南大氣低層的水汽較正常多，上月本港遠較正常多雲，平均雲量為79%，較正常值高21%，是有紀錄以來10月份的第二高。熱帶氣旋小犬帶來破紀錄雨量，上月總雨量為546.0毫米，是正常值120.3毫米的4倍以上，亦是有紀錄以來10月份的第5高，總日照時間亦因而較正常值少約30%，只有138.9小時，是有紀錄以來10月份的第四低。

上月9日錄369.7毫米 創單日新高 雖然上月陽光較少，但仍較正常溫暖，上月平均氣溫為26.4度，較正常值高0.7度，是有紀錄以來10月份的其中一個第四高，且月初有3日酷熱天氣日數，是有紀錄以來10月份的最多。

由於小犬吹襲，上月9日錄得369.7毫米雨量，是十月份總雨量正常值的3倍以上，亦是有紀錄以來十月份的最高單日雨量，而本港大部分地區在上月8至9日錄得超過300毫米雨量，而中西區、灣仔區、黃大仙區及觀塘區的雨量更超過600毫米。