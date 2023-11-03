5女打消脂針現皮疹膿腫 或涉無牌行醫 兩女被捕

【本報訊】5名曾在「女悅醫美」（社交平台Instagram名為「90s__beautygirls」或「galsglam.beauty」）處所打消脂針的女子，出現皮疹、硬塊及膿腫，兩名病人須入院，其膿腫樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，目前各人情況穩定。衞生署接報後立即徹查相關處所，呼籲曾光顧「女悅醫美」及接受相關注射或懷疑出現相關症狀的人士盡快求醫及聯絡衞生署衞生防護中心。據初步調查，中心不排除事件涉及無牌行醫。據了解，執法部門經調查後拘捕兩名分別27歲及36歲女子。

「女悅醫美」出事 驗出分枝桿菌 中心昨表示，正調查一宗懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組，涉及5名女子年齡介乎26至53歲的女士，她們曾於今年6月至8月期間光顧「女悅醫美」，並分別到位於荔枝角青山道合興工業大廈6樓或荔枝角永康街安泰工業大廈A座10樓的處所內，接受聲稱消脂注射服務，每次療程一般包括4至5次注射。5人均在接受注射後一日至數星期內出現皮疹、硬塊及膿腫。其中兩人須入院治理，當中一人仍然留院。兩名曾入院病人的膿腫樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，所有病人目前情況穩定。

中心昨起一連兩日連同執法部門到相關的處所進行調查，包括調查負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品或無牌行醫等。根據病人提供的資料，中心亦到另外兩間分別位於於荔枝角永康街永康中心4樓及太子彌敦道愛都中心12樓的處所作進一步調查。調查仍然繼續。中心已就相關個案設立查詢熱線（2125 2372）供市民查詢。

膿腫分枝桿菌存在於水、土壤及灰塵中，有機會污染藥物及醫療設備。膿腫分枝桿菌感染通常因注射被細菌污染的物質，或進行入侵性醫療程序時使用受污染的設備或物料而引起。衞生署發言人說，膿腫分枝桿菌於人與人之間傳播的機會非常小，但膿腫分枝桿菌可引起皮膚和皮下軟組織等多種感染。患有呼吸系統疾病及免疫力較低人士或會有肺部感染的風險。其病徵除皮疹、膿腫外，還有發燒、發冷、肌肉疼痛及全身不適。