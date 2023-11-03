醫健：職場健康：「香港職業安全健康大獎分享會暨頒獎典禮」11‧15舉行

企業機構維持一個健康安全的工作環境，不單止保障僱員的生命及健康，更可在競爭激烈的營商環境下提高機構職安健表現、生產力及形象。「香港職業安全健康大獎」被業界譽為「職安健奧斯卡」大獎，是本港唯一推廣跨行業職安健文化的重要平台，旨在表揚在職安健方面有傑出表現的機構，並為業界提供交流平台以借鑑彼此的職安健最佳實務及策略。長遠而言，期望能持續優化各行業的職安健措施，鞏固機構的職安健文化及提升本港的職安健水平。