醫健：職場健康：「香港職業安全健康大獎分享會暨頒獎典禮」11‧15舉行
企業機構維持一個健康安全的工作環境，不單止保障僱員的生命及健康，更可在競爭激烈的營商環境下提高機構職安健表現、生產力及形象。「香港職業安全健康大獎」被業界譽為「職安健奧斯卡」大獎，是本港唯一推廣跨行業職安健文化的重要平台，旨在表揚在職安健方面有傑出表現的機構，並為業界提供交流平台以借鑑彼此的職安健最佳實務及策略。長遠而言，期望能持續優化各行業的職安健措施，鞏固機構的職安健文化及提升本港的職安健水平。
借鑑機構良好職安健實務
由職安局聯同勞工處主辦、多個政府部門和機構協辦的「第二十二屆香港職業安全健康大獎分享會暨頒獎典禮」將於2023年11月15日（星期三）舉行，當日將頒發各個獎項，並由得獎機構分享實踐職安健的寶貴經驗。
職安健大獎共有9個組別，包括「安全管理制度大獎」、「安全表現大獎」、「職安健改善項目大獎」、「職安健宣傳推廣大獎（優化）」、「職業復康大獎」、「職安健報告大獎」、「工作安全行為大獎」、「安全文化大獎」及「最佳酷熱天氣下職安健計劃」。借鑑各行業的良好作業以持續優化職安健措施是提升機構職安健的重要一環。各行業機構想提升職安健水平，請立即報名參與！
香港職業安全健康大獎分享會暨頒獎典禮
時間：11月15日上午9時30分至下午5時30分（上午9時開始登記）
地點：灣仔香港會議展覽中心會議室N201
截止報名日期：2023年11月10日
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231103-1103_00176_209/醫健：職場健康：「香港職業安全健康大獎分享會暨頒獎典禮」11‧15舉行
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