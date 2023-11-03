新藥審批機制實施 業界雀躍盼吸人才

【本報訊】「1+」新藥審批機制昨日起實施，藥廠就藥物提交一個參考藥物監管機構的許可，便可以在香港申請註冊。醫務衞生局昨日表示，不少生物醫藥企業對新安排感到雀躍，相信不少藥廠正準備相關數據，當局會確保作出及時審批；並相信新審批機制可吸引相關人才。

病歷互通擬應用於醫療券 當局指，以往香港採用第二層審批，不能吸引監管機構或藥廠的人才，但現時改為「1+」機制，已經能吸引人才，香港亦會加強培訓，到各方面都成熟，就可以轉為第一層審批。不過當局指現時承諾轉為第一層審批的時間表是不負責任，指仍需要視乎「1+」機制有多少吸引力、多少藥廠來港研發，以及建立藥械監管中心招聘到多少人才等。

當局又提到，疫情期間政府推出支援計劃，讓醫管局病人在港大深圳醫院覆診，透過「點對點」形式，在病人同意下，將病歷送到港大深圳醫院使用，施政報告提出，短期希望將有關做法，應用在長者醫療券上，讓病人使用醫療券在內地求醫時，內地醫療機構也可以取用病人在港病歷。

當局說，現時每次需運送病歷到港大深圳醫院廢時失事，施政報告提出「醫健通+」，希望透過手機應用程式，做到「一人一病歷」，令病歷在病人手，日後病人到外地求醫，可以將病歷帶到當地醫院。