新康體服務預訂平台 11‧9啟用前設過渡安排

【本報訊】康體場地「炒場」問題嚴重，康樂及文化事務署近年推出多項措施打擊。全新智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」將於下周四（9日）上午7時正式啟用，康文署就11月預訂和使用收費康體設施作出過渡安排，直至今日，市民可繼續以「先到先得」方式透過「Leisure Link」預訂至11月9日，即7天內可供租訂的康體設施。

本月6日至8日系統停止服務 康文署表示，在過渡安排下，市民須提前於11月4日及5日以「先到先得」方式分別預訂11月4日至11日及11月5日至14日的一般收費設施。

另外，在11月6日至8日系統停止服務期間，如該場地仍有未被租訂的設施，市民可於設施段節開始前15分鐘在該康樂場地的訂場櫃台即場租用。至於不設訂場櫃台的場地，市民可於指定支援場地辦理有關即場租用，詳情可向場地職員查詢或參閱張貼於場地的通告。

當「SmartPLAY」正式啟用當日，即可使用新系統以「先到先得」方式，預訂7日內（即11月9日至15日）的康體設施。