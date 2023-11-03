粵港「跨境通辦」 先推108項服務 包括稅務公司註冊 物業車輛登記

【本報訊】港府與廣東省人民政府昨日舉行兩地「跨境通辦」合作記者會。在新安排下，港人可跨境跨省使用政務服務，首階段兩地合共推出108項服務，包括稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記。

個人證明文件 人才入境申請 創新及科技局局長孫東指，香港與廣東省關係密不可分，兩者在創新科技有合作，《施政報告》亦有提到要建立「數字灣區」，兩地在經過兩年多的商討，成功落實兩地數據互通。兩地政府已分別提供超過50項網上跨境通辦政務服務，便利粵港市民和企業，首批服務涵蓋的範疇包括稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件及人才入境申請、福利及教育和醫療健康等等。內地的居民和企業可以透過香港政府設立的跨境通辦網站，瀏覽相關政務服務的資訊，並隨時隨地在線上辦理申請手續。

除線上外，孫東指，為協助身處內地的香港居民登記成為智方便用戶，又承諾會繼續物色及推出更多跨境通辦服務，並在內地設立更多的服務管道，包括香港的跨境通辦自助服務機，以滿足不同市民的需要，為市民帶來更多的便利。孫又指簽訂跨境政務合作協議，展示兩地信心，相信兩地會不停完善，盡早完成粵港數據流通。

廣東省人民政府副秘書長許典飛則表示，在廣東省政府與香港努力下，成功建立跨境通辦合作，相信可方便兩地居民辦事，促進民生福祉，並建立同一市場。廣東省政務服務數據管理局局長楊鵬飛指，合共推出108項兩地政務服務，由於香港有數字經濟和領先的人才，使兩地僅用半年時間便能夠完成兩地身份認證等事宜。