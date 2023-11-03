議員倡歷史紀念日拉響防空警報

【本報訊】內地近月通過愛國主義教育法。立法會昨日討論推動愛國主義教育工作，有議員批評過去有人將愛國主義教育抹黑成「非理性嘅洗腦工具」。另有議員認為不少港人以為在周末北上吃喝玩樂打卡，識用內地電子支付就是認識國家，建議在重要的歷史紀念日「拉響防空警報」，讓人記起歷史。

葛珮帆：愛國教育被抹黑洗腦 議員李鎮強認為愛的基本步「要大家互相認識」，不過不少港人「以為喺周末北上吃喝玩樂打吓卡，識用內地電子支付，就以為認識咗國家」，令過去10年「埋下炸彈」，年輕人容易被挑動，先後發生2014年佔中運動和2019年反修例運動，認為政府需要「軟硬兼施」加強宣傳愛國教育，建議編訂新的愛國主義教育課程，加入國家近代史、中國共產黨發展史、憲法和《基本法》，要填補漏洞。

議員葛珮帆認為過去香港社會受西方和「別有用心」人士影響，更將愛國主義教育抹黑成「非理性嘅洗腦工具」，而在2012年更出現反國教示威，愛國主義教育受阻礙，而年輕一代「連鴉片戰爭都未聽過」，甚至「有老師教學係英國幫香港禁毒」，形容「極之荒謬」。

議員陸瀚民則建議在南京大屠殺、918事變紀念日在主要政府設施和學校「拉響防空警報」，和舉辦紀念活動，讓人記起歷史，亦可以請求內地贈送退役艦艇，以展示國防成就，增強民族自豪感。

另一位議員陳沛良就認為愛國主義教育不是口號，亦不是教條式灌輸，應該根據香港實際情況，採用市民較容易接受、較為軟性的方式去推行，又以最近亞運作例子，指不少人支持國家隊和香港隊，相信為市民日常生活中可接觸的渠道，毋須「硬銷」愛國教育。