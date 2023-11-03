十二港人蛇鄧棨然 串謀縱火案 控方呈逾千頁文件 12月再訊

【本報訊】12名香港人蛇於2020年8月乘船企圖偷渡到台灣，途中被內地海警拘捕，11人已先後由內地移交香港。餘下的鄧棨然，因組織他人偷越邊境罪成，於內地被判監3年。刑滿出獄後，鄧由內地當局移交予香港執法部門。他昨再被押解往區域法院應訊。庭上透露，控方早前才把逾千頁文件，包括Telegram對話紀錄等予辯方，另外還有相關閉路電視片段。辯方需時檢視，法官將案押後至12月21日再訊，被告續還押。

辯方：不反對充公擔保金 現年34歲的鄧棨然，涉嫌在2019年在灣仔單位藏汽油彈而遭起訴，他之後獲法庭批准保釋外出，期間涉嫌偷渡到台灣，結果被內地海警截獲拘捕，並於內地被判監3年。他之前因缺席聆訊，涉嫌違反保釋條件，辯方昨指，不反對充公涉及的擔保金5,000元，亦無保釋申請，被告繼續還押。

鄧棨然在本案被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指他於2019年9月在香港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。交替控罪則指，他們於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。案件編號：DCCC 323/2020