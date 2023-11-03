暴動案 港鐵元朗站車廂 40緊急掣30個響

女車長憶述：關門受阻 廣播「清客」不果 前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件昨於區院續審。事發當晚駕駛涉事港鐵列車的女車長作供，當晚車廂部分情況亦首次曝光。據女車長憶述，當晚控制中心未解釋具體原因，便要求她廣播「清客」，惟部分乘客沒離開，車門也無法關上，期間有人拍打車長室門說有人「打交」，且車廂內40個緊急掣，有近30個被按動，惟因閉路電視屏幕壞掉，她看不到車廂情況。她坦承初次遇上類似事件，驚有人會衝入車長室並向她動粗。她同意法官說法，自己當時感孤立無援。

7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。

獲准匿名、當日駕駛港鐵列車的女車長C女士供稱，當晚近11時，列車駛入元朗站上落客，之後準備關車門時，發現有人阻擋車門，她多番廣播叫乘客「請勿靠近車門」不果，遂通知控制中心。接着她收到指示要「清客」，即列車停止服務，遂用廣播通知「請所有乘客離開車廂」，但部分乘客未有離開。

有人拍車長室門告知爆打鬥 C續指，期間有人按動緊急掣，她嘗試透過通話器了解，但只聽到嘈雜聲，且無人回應；另有人拍打連接車長室的門，說有人「打交」。她向控制中心匯報「清唔到客」，對方只問她「閂唔閂到門」（即是否能關上門）。經過多次嘗試，女車長終於成功關上車門，把列車駛離，當時車上仍載着乘客。辯方向她指出，當晚有人拍打車長室門，並叫她「開車」，她說不記得。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022