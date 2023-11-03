醫健：醫患同行：完善居家安老政策 邁向全人照護的國際標準

就最新一份《施政報告》中指出，政府會繼續按「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針，加強安老服務；並公布一系列加強老人服務的措施，就本港人口老化問題作出更大力度的措施及投放資源，照顧長者需要，以解決人口老化所帶來的各種不同的民生問題。筆者十分贊同政府重視「居家安老」（Ageing in Place） 的政策方向及「長者社區照顧服務券計劃」（CCSV） 所提倡「錢跟人走」的模式；而為居家安老而言，政策落實的過程中，有多少長者可實際受惠，安享晚年呢？

社區券用家的全人護理 由社署推行的社區券以「錢跟人走」的模式，支援長者居家安老，在推行接近十年後已於今年恒常化，的確反映政府政策考慮到人口老化的趨勢及需要，可讓服務使用者於多過一個服務單位選擇多項服務項目及組合。其服務項目多着重於長者生活支援，如簡單的生活照護、陪診、送飯、上門搞衞生清潔等，變相把長者入住院舍後的情況於家中實施，多於實際長者的長期病患護理需求，如康復進度監察、有效藥物管理，甚至配合臨終者意願選擇在家離世等。這會符合是居家養老的原則，國際認可對居家護理落實，更重視改善連續護理和更重視以病人為中心的護理的標準嗎？

居家護理實案的反思 筆者近日獲贈一冊名為《蝴蝶效應》（The Butterfly Effect）的自傳類書籍，內裏分享到主人公在生命最後階段，選擇留在本港家中接受「紓緩治療」（Palliative Care） 。書中的個案由患者與照顧者共同分享真實的居家護理安老經驗，除基本的生活照顧外，患者在家接受專業的護理程序直至離世。居家護士所奉獻出的南丁格爾精神，反映出「全人安老」的重要性；全人的意義是全方位以長者為中心的照護，包括身、心、社、靈的長期照護。整個在家安老的過程，是病人對生命的欣慰，是提升醫患關係的橋樑，是為減輕照顧者壓力的高效率方案。

在嚴重缺乏護理人員的今日，居家安老不只是病人與醫護間的事，更要適當使用智能設備的發展，善用科技配合在家治療的程序，如藥物管理、生命監測等，減低病人與照顧者的壓力，提升醫護效率和康復進程及達致High Touch, High Tech的在家養老的新年代。國際居家護理組織（IHCNO）榮譽秘書長曹聖玉

病人醫護權益協進會