確診甲流 21月大女嬰併發休克

【本報訊】衞生署衞生防護中心調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的21個月大女嬰，並獲安排到瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受診治，並證實確診甲型流感（H3），臨床診斷為甲型流感併發休克，病人經治理後好轉，現時情況穩定。

衞生防護中心表示，一名過往健康良好的21個月大女嬰，10月30日起發燒和流鼻水，同日因徵狀惡化獲安排到瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發休克。病人經治理後好轉，現時情況穩定。防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者現時無出現病徵。中心正繼續調查。

防護中心：夏季流感季節完結 另外，衞生署衞生防護中心昨宣布，今年8月下旬開始的夏季流感季節完結。最新監測數據顯示，截至10月28日的一周，衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比為5.4%，同期，主要診斷為流感而入住公立醫院的比率則為0.24（每一萬人口計），兩者皆低於基線水平。其間檢測出的流感病毒主要為甲型（H3）流感，佔衞生防護中心公共衞生化驗服務處及醫院管理局所收集並已分型的流感病毒檢測的呼吸道樣本約八成半。

此外，每周流感樣疾病爆發的報告數字從9月23日一周的91宗回落至10月28日一周的23宗。嚴重或死亡個案方面，9月30日一周錄得51宗嚴重流感（包括死亡個案）的報告，而截至10月28日的一周則有所下降，錄得28宗。