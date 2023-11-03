廣華醫院 電線槽鍍層質素惹疑 委託獨立專家覆檢

醫管局：倘屬刑事必追究 廣華醫院第一期重建工程新大樓今年中落成，惟新大樓電線槽鍍層質素被質疑不符合標準。醫院管理局前晚發表聲明，指早前接獲有關廣華醫院新大樓電線槽鍍層厚度的查詢，已於上月18日至29日展開調查及覆檢，獨立專家稍後會實地抽取樣本送往認可實驗室檢驗，包括以精密的實驗室儀器，量度電線槽鍍層物料的重量及厚度，以確定有關物料是否符合標準。假如發現涉及刑事成分，會轉交執法部門跟進。

醫管局指，上月18日承建商應醫管局要求在大樓內多個不同地點抽樣檢測電線槽；上月20日，總承建商委託認可人士進行覆核；至上月29日，醫管局委託獨立專家進行覆檢，包括抽樣檢測電線槽鍍層厚度、檢視總承建商檢測的儀器及檢測方法等。

指不涉建築結構安全 該局又指，電線槽鍍層厚度不涉及樓宇結構安全，亦不會影響病人及員工安全，但審慎起見，醫管局委託獨立專家覆核及分析有關數據並提交正式報告，局方亦已去信總承建商，要求根據合約標準的規定提交報告，又強調，若發現工程物料不符合標準，必定會嚴肅追究責任，亦會按照合約要求總承建商採取必要的補救措施。

醫務衞生局指，有關塗層屬於防銹和保護作用，不涉及建築結構安全，不會對醫院職員和病人構成風險，醫管局會按一貫機制調查，由第三方抽樣進行實驗室檢驗，若發現材料不符標籤和合約標準，會商討補救和懲處措施，若涉刑事和欺騙行為，會交由執法部門處理。當局又指，初步評估若需要糾正，病人服務不會受影響，強調醫管局重視工程安全，但塗層並非高風險項目，驗收過程不會檢查塗層厚度，一般由供應商確認和寫明指標。

消息指，醫管局已經委託林超雄作為獨立專家進行調查，林超雄是負責調查紅館去年嚴重事故工作小組專家顧問，而今年初聯合醫院發生手術燈掉落事件，林超雄亦獲委託出任專家顧問。