搵快錢做電騙 廚師判囚20月

【本報訊】一名年輕廚師聲稱因欠債，為「搵快錢」而加入電騙集團，並據指示向目標人物收款10萬元。惟目標人物早已覺可疑並報案，且在執法人員安排下假扮交款，廚師收款後即被拘捕。涉案廚師早前承認一項企圖欺詐罪，昨在區院被判入獄20個月。法官接納被告是被人利用，但強調沒有他的配合，電騙案件不會發生，認為即時監禁是唯一合適判刑選擇。

稱欠債 為千元報酬 被告霍梓軒，22歲，報稱任職廚師。他承認一項企圖欺詐罪，指被告於2022年11月21至22日。在香港與一名叫Anson的人及其他身份不詳人士，藉欺騙而向一名黃姓女士虛假表示她的兒子被拘捕及需要金錢並意圖詐騙，而企圖誘使黃交出10萬元。

同意案情指，去年11月21日，黃姓婦人於家中收到男子來電，對方自稱是她兒子，並要求黃儲存其新電話號碼。黃翌日收到該人來電，聲稱被捕，需要5萬元保釋金，又稱會派朋友到她的住址收款，黃遂提供住址。並於同日將5萬元交予一名張姓男子。同日黃再收到聲稱是兒子的電話，表示再需要10萬元保釋金，並會再派人收取。

黃感可疑將事件告知子女，最終報案處理。黃隨後收到電話，相約到長沙灣海麗邨一大廈地下見面。黃應約後將執法部門準備、載有假鈔的信封交予被告，被告隨後被捕。被告警誡下稱，知道案件涉電話詐騙，因欠債並為了1,000元報酬，聽從Anson指示去收款。案件編號：DCCC 323/2023