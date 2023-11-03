職訓局資訊日 助了解升學方向

【本報訊】職業訓練局旗下6間機構成員，今日（3日）起至本月18日，一連3個星期五、六，分批舉行資訊日，安排多場體驗活動及互動工作坊，協助應屆香港中學文憑考試中六學生、家長及老師，掌握最新升學資訊。其中，香港高等教育科技學院將於今明兩日率先舉辦資訊日，透過入學及課程講座、業界代表分享會、互動教育館等，提供各項應用科技為本的學士學位課程資訊。

至於香港專業教育學院、香港知專設計學院、酒店及旅遊學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院，將於下周五（10日）、六（11日）及本月17至18日舉辦資訊日。屆時各院校將安排多場體驗活動及互動工作坊，包括水底機械人工作坊、飛一般體驗（機場營運管理）、VR職業特工等；亦會安排校園參觀，了解各院校的科技教學設施，包括數據工作室、生物醫學中心、智慧商店、智能運動實驗室等。

此外，職訓局亦將於下周六下午2時起舉辦多場網上講座；其中職訓局的升學專家，將於升學講座與參加者探討多元升學出路、分析收生數據及課程特色，並於互動問答環節解答學生及家長的升學疑難。同日亦將設學科及課程網上講座，提供七大學科高級文憑及文憑課程的最新資訊，包括健康及生命科學、商業、幼兒、長者及社會服務、設計、工程、酒店及旅遊，以及資訊科技。