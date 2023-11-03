嶺大就職典禮 秦泗釗正式接任校長

【本報訊】嶺南大學昨日舉行校長就職典禮，秦泗釗教授正式接任嶺大新校長一職，逾千名政府官員、政界領袖、教職員和學生等出席。秦泗釗致詞時表示，未來將會主導大學着力建立傳統課程與數字化融合、文理科融合、加強與大灣區和全球融合，以及與嶺南的過去融合。

秦教授表示，未來將加強各種舉措，以豐富學生體驗，以及促進大學參與社區工作，把創新精神融入每一環節，包括為嶺大師生免費提供ChatGPT和GPT4.0，並會充分利用毗鄰深圳的優勢，引領北部新城高等教育的發展，積極在大灣區內建立合作夥伴關係。

談到大學面臨的機遇和挑戰，他強調，嶺大在堅守大學核心價值和使命的同時，亦必須知所適應及與時並進；嶺大在致力培養歸屬感和認同感時，亦要擁抱多元和懂得包容，甚或在積極提高聲譽和影響力時，更必須要平衡本地相關性和全球影響力。

物理諾獎得主丁肇中分享太空實驗 另外，嶺大昨早亦舉辦了大學論壇，其中諾貝爾物理學獎得主丁肇中則於論壇上，與台下眾多名學生分享其現時進行中的太空實驗，包括在國際太空站上安裝國際合作大科學裝置阿爾法磁譜儀（AMS），透過帶電宇宙射線的研究，進一步了解暗物質、反物質和新科學現象的起源，期間學生均踴躍發問。