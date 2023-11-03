文憑試答題多錯字 被指匪夷所思

「陳獨秀」變「秀獨陳」 王羲之成唐代人 不少學生在考試中錯「字」百出，考評局昨日出版今年中學文憑試《試題專輯》，輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等，其中在中文科出現了許多錯別字，不少學生寫錯「辦」及「辨」，也有人將踴躍變成「勇躍」，更有人將「陳獨秀」寫成「秀獨陳」，被形容是匪夷所思。此外，不少因考生的字體潦草，以至無法辨識的試卷，亦稍多於往年，同時考生亦受社交媒體影響，令其答卷取材相似，但內容粗疏。

潦草難辨答卷增加 試卷主任指，今屆不少考生字體潦草，字體無法辨識的試卷稍多於往年；在錯別字方面，有考生將「踴躍」的「踴」寫成「勇」敢的「勇」字、也將「舉辦」的「辦」寫成「辨別」的「辨」等。大部分考生文句夾雜沙石，使用網絡用語或硬譯口語成書面語情況較多。報告提到隨社交媒體普及，考生接收資訊往往是經篩選或濃縮，令近年不少答卷取材相似、內容粗疏，建議考生改變接收資訊方式，例如閱讀完整專題報道或長篇經典小說等。

中國歷史科方面，有考生混淆史事，朝代概念模糊，例如將漢代的「匈奴」誤認為「吐蕃」或「突厥」、錯認東晉時期的著名書法家「王羲之」為唐代人。中史卷中考生亦有不少錯別字，例如「林彪」的「彪」寫成「標準」的「標」、將深圳寫成「深川」等。而在卷二中，其中一道題目提供3張資料圖，予考生根據資料及援引史實，析論五四新文化運動出現背景，其中一項資料為1916年出版的雜誌《新青年》封面圖片，圖片列有主撰人、要目等內容，最嚴重的錯誤是有考生看資料圖片時將《新青年》作者從左至右誤抄，由「陳獨秀」寫成「秀獨陳」，被形容是匪夷所思。

英文口試硬譯中文 至於自疫情後首次重考的英文科口試，有部分考生回應其他考生時，過分使用「I agree with you」（我同意你），卻未有解釋其同意之處，甚或有考生所使用的句式是從中文「硬譯」，譬如把「開冷氣」說成「open the air-con」等；而在小組討論中，更有考生只看着考官，未有與其他考生交流。

今年通識科並無涉及政治議題，其中一題問到處理即棄塑膠問題，「徵費」或是「禁用」較合適，部分考生只針對「膠袋」而非「即棄塑膠」，亦未有就本港情況加以探討。而在另一題有關兒童營養均衡及全球糧食安全的問題中，有考生對營養均衡的理解不全面，只理解為進食食物數量多少，「糧食安全」理解為「食物安全」等。