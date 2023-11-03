下月起港人遊泰 可用轉數快

胡慧冲

【本報訊】泰國是港人的熱門旅遊地點之一，然而港人去旅行必須事先兌換當地貨幣。不過，港人最快12月開始，就可以在泰國使用香港的「轉數快」跨境電子付款，毋須兌換泰幣，順暢的話可謂「泰方便」！金融管理局稱當地將有逾800萬商戶接納跨境支付，惟目前仍在商討結算及兌換細節。居泰港人指當地電子支付風氣盛行，「街邊小販都用到」，但擔心匯率問題，「匯差分分鐘夠食幾餐飯」。即將遊泰的市民則擔心跨境支付的安全性及系統穩定性，稱會繼續預先暢錢。

逾800萬商戶適用 香港金融管理局總裁余偉文在金融科技周上公布，將於12月4日接通港泰兩地快速支付系統，市民於聖誕假期遊泰，可以使用轉數快於泰國向超過800萬個商戶付款；泰國旅客在港亦可使用當地的「PromptPay」付款。他指目前仍商討結算及兌換細節，大前提是希望做到快捷兌換；兌換價亦要具競爭性。

居住泰國多年的港人胡慧冲表示，當地電子支付技術很成熟，認為能跨境支付十分方便港人。他相信未來會嘗試於當地以轉數快付款，但擔心兌換率及手續費問題。胡指出，部分找換店匯率不低，匯差「足夠食幾餐飯」，希望有關方面商討如何結算及兌換時，所訂定的兌換價不會太高。

現時港幣兌泰幣最新匯率為1港元兌4.61泰銖。不少港人習慣抵達當地機場才兌換現金，而在機場禁區及出境後的兌換店，兌換率可以相差達40%或以上。打算聖誕假出遊泰國的洪小姐則關注轉數快跨境支付的實際運作情況，擔心系統剛推出，實際運作或會「蝦碌」，會一如以往使用現金，又指在港亦較少使用轉數快向商戶付款，需時適應新付款方式。

泰國政府旅遊局香港辦事處處長Ms Phornmon Chansri表示，今年首10月有多達67萬人到泰國旅遊，料聖誕、新年長假期將有大約10萬港人到當地旅遊，期望跨境電子付款能簡化香港旅客的交易流程，消除貨幣兌換上的不便，料旅客會逐漸轉用新的電子支付系統。