粵車南下 港府稱首階段無阻交通

【本報訊】政府日前表示正與內地積極商討「粵車南下」，坊間關注會增加市區車輛數量，加重擠塞問題。運輸及物流局局長林世雄昨出席活動後指出，首階段「粵車南下」車輛不入市區，相信對本港交通沒有影響，而第二階段則未有時間表，要先評估首階段實施情況。

林世雄昨提到「粵車南下」，指《施政報告》提及機管局會在港珠澳大橋人工島興建自動泊車停車場，供粵澳旅客來港停泊後到香港國際機場乘搭飛機、到大嶼山或其他地方，屬計劃首階段。他表示，泊在人工島的車輛不會入市區，相信對本港交通沒有影響。

未有次輪推行時間表 他又強調要評估首階段反應和對接模式，仔細考慮本港實際情況和因素，例如地小人多，亦要考慮實際交通情況和左軚車、右軚車等駕駛習慣，才探討下階段的安排及時間表。

林世雄昨日出席國際公共交通聯會年會時表示，隨着港珠澳大橋、高鐵香港段等重要跨境交通基建落成，香港與大灣區其他城市的聯繫大為提升。為促進兩地聯通及交流，未來亦會有更多交通基建設施落成，包括港深西部鐵路、北環線等，兩者可加強香港北部都會區與廣深科技創新走廊的銜接，當局未來會繼續透過推動基建發展，促進兩地聯繫，為本港以至大灣區帶來更大經濟往來及益處。