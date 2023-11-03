本年首10個月 近2000萬內地客訪港

【本報訊】走出疫情後，本港旅遊業有所復甦，綜合旅遊發展局及上月初十一長假期訪港人流數字，首10個月，已有近2,000萬內地居民訪港，當中不乏大型旅行團。旅監局行政總裁方安妮表示，十一長假過後，內地旅行團的數量持續增加，10月平均每日有200團來港，較4月時的160團大增，亦較2月至9月的平均每月182團多。她又說，愈來愈多大型內地團，部分因為商業目的來港。方提到，提供團餐的食肆由以往土瓜灣數間，擴展至全港多區共有27間，已經鼓勵旅行社覓得更多地方招待旅客。

旅發局早前公布，今年首9個月共有超過2,300萬旅客人次訪港，當中內地旅客佔約81%，即1,869萬人。而剛過去的十一假期中，再有超過110萬內地客訪港，整體已超過2,000萬人次。而十一長假期中訪港人流，已相當於2017至2019年十一長假日均內地旅客量約85%，即使與2017至2018年相比，日均旅客數字也佔約70%。

特色行程 旅團食盆菜 內地居民除以個人遊形式訪港外，大型旅行團絕不鮮見，商務團更常以香港為目的地，今年5月中，便有一個內地電商集團發起的訪港團，全員超過2,000人，僅接待的旅遊巴已超過50輛，團隊行程除有主題公園、特色景點外，還特別聯絡鄉村進食盆菜，本港旅遊業界亦指，接待大型旅行團需多方面配合。