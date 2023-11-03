旅客入酒樓上落車一字排開 居民無奈

居民施先生

【本報訊】本報昨日傍晚直擊旅行團接待熱點土瓜灣，發現旅行團的人數較前日少，未見塞爆場面。有居民指平日食飯時間較多人，假日時則幾乎全日人多。居民期望當局安排旅客到附近停車場等車，甚至將團餐食肆遷離住宅區域。

高談闊論 路中心食煙 本報記者昨日兩度到紅磡崇安街觀察，首次是傍晚約5時，只見數十名戴着紅帽的內地旅行團旅客從旅遊巴上落車，行至團餐食肆用膳，有酒樓職員維持秩序，飯後便直接登上旅遊巴離開，未見構成混亂，惟有個別旅客進入酒樓或上落旅遊巴時「一字排開」，形成阻礙。晚上約7時半，上址可見數名旅客用膳後在街道吸煙候車；亦有旅客於旁邊公園坐下，料正在等候旅遊巴離開。間中有旅客在行人路中心吸煙，隨即被酒樓職員勸喻至兩旁。

居民梁小姐表示，旅客經常於附近聚集「排長龍」，令行人路變得擠迫。她感到十分滋擾，希望當局安排旅客到附近停車場等車。戴太則指旅客平日多數在食飯時間聚集，但假日街道則全日都堆滿旅客，十分誇張。蘇小姐亦指，眾多旅客高談闊論，行經時都十分嘈吵，個別於附近蹲下、食煙或隨地吐痰，損害環境衞生又損市容。施先生則期望當局安排旅客遠離平民區，減少對居民滋擾。

餐飲聯業協會會長黃家和則指，團餐的利潤不足，勝在客源穩定，「密食當三番」，又能滿足旅客基本飲食需要。業界亦已與旅行社彼此協調，分流旅行團避免聚集，惟旅客人數眾多，難以疏導人流。他指出現時本港飲食及旅業，乃至全港均面對兩難，既面對旅客不足，太多卻難免滋擾居民，期望彼此包容。

居民蘇小姐