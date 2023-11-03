無牙虎旅監局懶懶閒 內地客又逼爆土瓜灣

千人排隊等食團餐 街坊過路難 土瓜灣再現內地旅客逼爆行人路的墟冚場面！前日（11月1日）晚上，紅磡、土瓜灣一帶招待內地旅行團食肆，再出現數百人至近千旅客排隊等候進食團餐的盛況，行人路擠得水洩不通。附近居民大吐苦水，指大量旅客帶來嚴重滋擾，質疑旅遊業監管局未有監管旅行團運作，管理及疏導措施更失效如「官樣文章」。旅監局解釋，當日有一個旅客人數多達4,000人的旅行團訪港，招待食肆嚴重不足，據悉旅行社已盡力分流旅客至多區食肆，該局強調只是個別事件，又說旅客已十分自律排隊，期望大眾體諒。

內地旅客再度訪港令土瓜灣一帶食肆變得興旺，但接待能力亦備受考驗。據當日逼爆照片可見，紅磡崇安街一間專做團餐的大酒樓外，站滿身穿橙衣、戴白帽的旅客，他們雖然按序排列，每行約10人，但長龍亦蜿蜒近100米，有旅行團職員舉着「134號車」的號碼牌，場面墟冚。居民郭先生表示，當時是前日晚上約8時半，並指過去數周崇安街上述「黑點」一直有不少內地團擠滿行人路的情況，但以前日最嚴重。

監管旅團 措施半年已失效 郭指出，當晚並沒有旅監局人員維持秩序，僅有治安執法人員在居民投訴下到現場，但僅能為行人開路，無助解決人多堵路的困境。他批評旅監局未有監管旅行團運作，5月所推出「新招」管理及疏導內地團的措施已失效。

議員楊永杰亦發現，近日區內內地旅客多、致阻塞行人路的情況愈來愈惡劣，據其了解，最近除了內地團數急增，每團人數亦大增，部分旅行團甚至有過千或數千人，令食肆「吃不消」，期望旅行社之間及與食肆協商，分流旅客至其他地區食肆或到船上用膳，又要求旅監局及港府加派人手，到「團餐黑點」疏導人流。

當局稱單一事件 僅叫體諒 旅監局行政總裁方安妮則向本報指出，當日逼爆的情況只是單一事件，指該旅行團為大型商務團，約4,000人來港開會。旅行社已妥善安排旅客的午膳團餐，唯獨晚間做團餐的餐廳不多，例如位於啟德郵輪碼頭的宴會廳近日沒有營業，令大多旅客需到土瓜灣食飯，才引致特殊的墟冚畫面。她提到相片中的旅客均排隊，食肆、旅行社亦有人做人流管制及維持秩序。

方續指，該旅行團昨日中午獲安排多區的連鎖酒樓用膳，並已離開，強調旅行社及食肆等均遵守規矩，只是人數多。她又稱隨着啟德宴會廳重開，及更多區的食肆做團餐，相信不會回復疫前每日逼爆土瓜灣的場面，希望居民及大眾包容體諒。

旅監局於今年5月要求九龍城區商店承諾旅行團如被安排到該區商店，同日不得在同區食肆用膳，以及團客不得在商店外公眾地方排隊、旅遊巴士不得在局方指明不准停車區內上落客等，違者將按個案性質以及嚴重性處分，包括暫停或撤銷商店註冊。記者陳澋俊