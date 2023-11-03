無履行清拆令 3業主罰款

【本報訊】再有3名業主因不遵從《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上月於屯門裁判法院被定罪及判罰款共約23萬元。首宗個案涉及屯門鄉事會路一幢商住大廈的住宅單位，該單位的平台上有一個面積約28平方米的僭建物、外牆附建兩個金屬架，及拆除一道防火門並裝上一道耐火能力未符標準的門。有關僭建物更影響樓宇的耐火結構，亦因業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署提出檢控，上月13日在屯門裁判法院被定罪及罰款7.6萬元。

另一宗個案涉及屯門湖翠路一幢住宅大廈，肇事單位的平台上有5個面積合共約25平方米的僭建物，而該兩個單位外牆分別開鑿一個通口並裝上玻璃門。由於未獲屋宇署的批准及同意，亦屢次未履行清拆令，最終該兩名業主於10月13日在屯門裁判法院再次被定罪及罰款逾15.3萬元。

對於有議員指僭建為物業升值，被發現最多罰20萬元和監禁一年，而且大多數均判緩刑，令市民質疑其阻嚇力度。發展局局長甯漢豪指，未來檢視《建築物條例》時，都希望引入不同層次的罰則，不能單清拆了事，需要研究僭建就有機會被檢控。她又指，政府會在未來一年檢視《建築物條例》，期望就不同嚴重程度的僭建物，引入不同罰則，並訂明一旦發現僭建物，就算已經清拆都可作檢控。

優先處理紅山半島臨海個案 此外，甯漢豪日前回應議員質詢時指，僭建及非法佔用土地的個案眾多，在有限人手及資源下，會按風險為本，釐定緩急先後次序，先處理規模大、嚴重以及危害安全衞生的個案，亦會按社會情況及公眾關注，調整工作優次，例如優先處理紅山半島臨海的僭建個案。她指，目前屋宇署有720人處理僭建，地政總署有610人負責土地執理工作，每年處理約3萬宗僭建物舉報及一萬宗非法佔用政府土地個案，兩部門重組和調配人手應對，例如地政總署由今年4月起，在各分區地政處層面整合功能，由同一隊伍統一處理同一地域內的土地違規個案等。