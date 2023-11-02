龍七公：煙草局雖塌房 壟斷堡壘依舊

國家煙草專賣局原局長凌成興涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委查處，成為「煙草反腐」以來落台的最高階官員。在他之前，已有煙草局原副局長趙洪順、何澤華，紀檢組組長潘家華被查。大面積的腐敗窩案，暴露了煙草運營體制的嚴重弊端。

官商一體 碩鼠成群 央企在內地被譽為「共和國長子」，絕大多數央企均由國資委監管，但有3家特殊公司則獨立在外，由財政部直接出資，這就是國家鐵路集團、中國郵政集團、中國煙草總公司，均曾是高度集中的行業。不過，經由多輪機構改革，鐵路、郵政已實現政企剝離分開，分設了國家鐵路局與中國國家鐵路集團、國家郵政局與中國郵政集團。唯獨煙草行業，成為計劃經濟最後一個堡壘，依舊是官商一體、絕對壟斷，國家煙草專賣局與煙草總公司「兩塊牌子、一套人馬」，局長兼總經理。

這背後的原因也不複雜，煙草是旱澇保收的搖錢樹，因而成為了權力的絕對禁臠。去年，國家煙草專賣局工商稅收及上繳財政雙雙突破1.44萬億元（人民幣‧下同），因為暴利而被口誅筆伐的「四大行」、「三桶油」，相形之下簡直是小巫見大巫。30多個省區市均設有煙草局兼公司，負責銷售專營；同時國家煙草局在煙草大省設立了19個中煙工業公司，負責生產。這些公司全部都是正廳局級建制。

正因為煙草局一方面利潤豐厚、一方面政企合一絕對壟斷的特殊性，其權力尋租變現的路徑更多也更直接簡便。生產、流通、銷售各環節都需要行政審批、計劃指標，成為方方面面趨之若鶩的肥肉。

所以，地方煙草系統的腐敗也成為普遍現象，生產、銷售兩大體系不遑多讓。山西省煙草局局長李澤華、遼寧省煙草局局長王志富、廣東省煙草局局長鄭偉，江蘇中煙工業公司總經理蔣洪喜、江西中煙公司總經理姚慶艷、河南中煙公司總經理楊自業、湖南中煙公司總經理盧平密集被查。雲南是全國煙草第一大省，也就成了煙草腐敗第一大省，省煙草局局長余雲東以及雲南中煙公司連續3任總經理朱紹明、周濤、張水長，全部被抓。而且煙草利潤大，腐敗的胃口也令其他行業咋舌。有「煙草女王」之稱的湖南盧平，受賄超過4億元。

絕對權力導致絕對腐敗，而絕對壟斷就是絕對權力的變種之一。各級煙草官員靠煙吃煙，將煙草資源異化為謀取私利的工具。而且由於壟斷的封閉性，煙草也是近親繁殖、裙帶關係最嚴重的行業。「煙二代」、「煙三代」標榜薪火相傳，實則私相授受、盤根錯節。廣東汕尾煙草局首任局長蔡秀任是第三任局長陳文鑄的親舅舅，後者又將20多人親屬全部安插煙草系統。所以，撼凌成興易，撼煙草腐敗難。煙草局雖已塌房半邊牆，但煙草的壟斷堡壘依舊根深柢固；個別老虎雖被查，但底下仍碩鼠成群，不改革絕對壟斷體制，無法從根本上遏控腐敗。