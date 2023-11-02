橫眉冷看：為中俄軍隊作示範？

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯主動攻擊以色列，偷襲成功之後，難免沾沾自喜。該組織領袖最近接受埃及電視台訪問，講得眉飛色舞，自謂今次突襲之戰，可以成為教科書範例，中國和俄羅斯都想模仿，尤其是中國，將會視為攻打台灣的藍本。

巴勒斯坦人長期受以色列壓迫，其遭遇固然值得同情，但是一個族群的領導人，胸襟與格局如何，也會注定該族群的命運如何。觀乎哈馬斯領袖一副洋洋得意、未勝先驕的模樣，真讓人為巴勒斯坦的前途而憂。

解放軍和俄羅斯軍隊，都是《孫子兵法》所講的「堂堂之陣，正正之旗」，兩國成立數十年來，我們的鋼鐵雄師就連閻王殿也闖過了，普天之下曾怕過誰，要打便打，還要偷襲不成？

2022年初，俄羅斯大兵壓境，試圖逼迫烏克蘭接受和平條件，總統普京確曾講過，俄軍不會進攻烏國。後來烏克蘭拒絕談判，斷絕和平契機，普京旋即發表電視講話，改變先前立場，明言俄烏戰爭無可避免，並呼籲烏克蘭軍人放下武器，不要作無謂的抵抗。普京講話後的兩、三天，俄軍才打響第一槍，莫斯科並非如哈馬斯般不宣而戰，更沒有為震懾敵人，而刻意殺戮平民。

不論過去抑或未來，中俄軍隊跟巴勒斯坦武裝分子，都不會在同一檔次，哈馬斯的偷襲伎倆，或許是不得已而為之，但即便如此，仍是為世人所不齒。他們突然闖入以色列人聚集的音樂會場，無差別殺戮群眾，如此行徑，非但不以為恥，還自鳴得意，說要為中俄軍隊樹立模範。

人們常說：「可憐之人，必有可恨之處。」聽罷哈馬斯領袖的一番言論，看來確是如此。